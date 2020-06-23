Türkiye'de saklı bir cennet: İğneada Longoz Ormanları güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 10:17
İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor.
Bazı vatandaşlar orman içerisinde yürümeyi tercih ederken, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler ise Mert Gölü içerisinde kano ile keyifli bir gün geçiriyor.
Kano ile kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının corona virüs (Covid-19) normalleşme sürecinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtığını söyledi.