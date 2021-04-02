Türkiye'de tek! Balık sevdası 'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde hayat buldu

İlk yerleştikleri Kadıköy'de okul çıkışlarında koşarak gittiği sahilde balık tutmaya ve balıkçılarla dostluk kurmaya başlayan Balcı, ailesinin tüm itirazlarına ve engellemelerine rağmen balıkçı olmak için büyük mücadele verdi.

O yıllarını "Balık ruhuma işlemiş. Annem beni her gün döverdi çünkü okul kıyafetlerim balık kokardı. Yine de her gün balık tutmaya giderdim" ifadeleriyle anlatan Balcı, babasının önerdiği hiçbir iş kolunda da uzun süre çalışmadı.