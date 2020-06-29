Türkiye'de yeni bir rafting parkuru açıldı: Rize Tunca Vadisi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kurulan parkurla Tunca Vadisi'nde ilk rafting etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, raftingin amiral gemisinin Rize olduğunu belirterek, "Rize'den çok altyapı sporcularımız var. 170 milli sporcumuz da dünya klasmanında bir numarayız. Son yapılan uluslararası şampiyonada dünya birincisiyiz. Tunca beldemizi de raftinge açmayı planlıyoruz. Biz burada konaklama yerleri de yaparak hedefimiz bir uluslararası şampiyona düzenlemek. Biz seneye buraya Türkiye'nin her ilinden 1500 sporcu getirerek burayı dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Altyapıyı oluşturduk ve startı verdik" dedi.