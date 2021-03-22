Türkiye'deki en büyük 4 mağarasından birisi! Sarıkaya Mağarası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

"PATLATMA YAPILINCA BURASI ZARAR GÖRÜYORDU"

Mağaranın yok olmasını istemediklerini söyleyen Muhtar Yalçın “Bugün itibari ile Cumhurbaşkanı kararnamesi ile koruma altına alındı. Aşağıda çimento fabrikası var. Mağaranın dibinde de fabrikaya malzeme çıkarmak için maden ocağı vardı. Orada patlatma yapılınca bu mağara zarar görüyor. Turizm açısından biz böyle bir mağaranın yok olmasını istemiyoruz. Böyle bir mağaranın yok olup gitmesi büyük bir kayıp. Şimdi bu karardan sonra çimento fabrikası durmaz. Fabrikanın malzeme alacak yeri çok. Yığılca’da 19 ocak var tescilli. İlla bu mağaraya yakın yerden malzeme almak zorunda değil. Birinci derece koruma alanına alındı. Biz de çok memnun olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.