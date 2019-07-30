Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

Yunanistan’ın 12 Adalar diye isimlendirilen ada grubuna ait olan Samos ya da Türkçe adıyla Sisam’a hem Kuşadası hem de Sığacık’tan feribot seferleri düzenleniyor. Sakin atmosferi ve büyüleyici doğası ile huzur bulmak için kusursuz bir ada. Adayı daha da huzurlu kılan, diğer Yunan adalarına oranla daha az turistik olması ve böylece sizi kendisiyle neredeyse baş başa bırakması.