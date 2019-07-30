Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları (Brandlifemag önerileri)
ntv.com.tr
Ege ve Akdeniz kıyılarımız birbirinden harika tatil beldeleriyle dolu ve yaz planlarımızı yaparken çoğumuz rotamızı bu masmavi cennetlere çeviriyoruz. Bu beldelerden bazıları bize sadece kendi kıyılarını açmakla kalmıyor üstelik. Buralara komşu olan Yunan adaları sadece bir feribot yolculuğu uzaklığında ve tatilinize ayrı bir renk, ayrı bir doku, ayrı bir lezzet katmak üzere sizi bekliyor. Brandlifemag.com, yaz tatili planlarınıza kolayca ekleyebileceğiniz 10 Yunan adasını Kuzey'den Güney'e doğru listeledi. İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları...
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1
MİDİLLİ ADASI
Eğer Ayvalık ya da Küçükkuyu'da tatildeyseniz Midilli Adası’nı keşfetmek için tatilinizi birkaç gün uzatabilirsiniz. Büyük bir ada olan Midilli’yi otomobil kiralayıp gezerseniz ada çevresindeki Molivos, Plomari gibi diğer yerleşim merkezlerini de görebilir, sık ormanlarla kaplı adanın koylarını ve plajlarını doya doya gezebilirsiniz. Osmanlı, Roma ve Bizans kalıntılarıyla tarih meraklılarına, gece hayatıyla da eğlence severlere hitap edecek kocaman bir ada burası.
Ayvalık ve Küçükkuyu > Midilli Adası
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2
SAKIZ ADASI
Sakız Adası, Ege’in popüler tatil cenneti Çeşme’nin tam karşısında yer alan konumuyla ulaşması en kolay adalardan biri. Feribot yolculuğu sadece 20 dakika sürüyor! Adını aldığı sakız ağacının bolca yetiştiği bu ada kendine özgür bir mimariye sahip sokaklarıyla, yel değirmenleriyle ve elbette plajlarıyla ünlü. Sakız’ı ziyaret için tek günlük bir gezi bile yeterli olabilir, bu yüzden de Çeşme tatilinizde bu adaya mutlaka zaman ayırmanızı ve gitmişken sakız içeren ürünlerinden satın almadan dönmemenizi öneriyoruz.
Çeşme > Sakız Adası
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3
SAMOS ADASI
Yunanistan’ın 12 Adalar diye isimlendirilen ada grubuna ait olan Samos ya da Türkçe adıyla Sisam’a hem Kuşadası hem de Sığacık’tan feribot seferleri düzenleniyor. Sakin atmosferi ve büyüleyici doğası ile huzur bulmak için kusursuz bir ada. Adayı daha da huzurlu kılan, diğer Yunan adalarına oranla daha az turistik olması ve böylece sizi kendisiyle neredeyse baş başa bırakması.
Kuşadası ve Sığacık > Samos Adası
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4
PATMOS ADASI
Tam bir Yunanistan havası alabileceğiniz bozulmamış mimarisiyle sizi karşılayan Patmos’un daracık sokaklarında dolaşabilir, tertemiz denizinde ve incecik kumlu plajlarında keyif yapabilir, 11. yüzyıldan kalan ve hala aktif olarak kullanılan Aziz Yuhanna manastırını ziyaret edebilirsiniz. Adaya Bodrum’dan feribotla ulaşabilirsiniz, ancak kapıda vize uygulamasının olmadığını ve Schengen vizesine gerek duyulduğunu belirtelim.
Bodrum > Patmos Adası
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5
LEROS ADASI
Bodrum yarımadasından ulaşabilen adalar arasında en sakinlerinden biri Leros. Burayı ziyaret etmek için ne yazık ki kapıda vize uygulaması bulunmuyor. Ancak eğer Schengen vizeniz varsa daha az kişinin ziyaret ettiği bu adanın huzurunu yaşayabilirsiniz. Küçük koyları, denizin tam kıyısındaki tavernaları ile Leros, eğer bir tatilden beklediğiniz huzursa bunu size fazlasıyla yaşatıyor.
Bodrum ve Turgutreis > Leros Adası
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6
KALİMNOS ADASI
Kalimnos’a Bodrum ve Turgutreis'ten feribot seferleri bulunuyor ve bu yolculuk sadece yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Adada sadece muhteşem koylar ve hareketli bir eğlence hayatı bulunmuyor. Aynı zamanda kaya tırmanışı yapanların bayılacağı eşsiz kaya formasyonları da yer alıyor. Süngerciliğiyle ünlenmiş bu adanın merkezi olan Pothia’da birçok konaklama seçeneği bulabilirsiniz.
Bodrum ve Turgutreis > Kalimnos Adası
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7
KOS ADASI
Kos da, Bodrum, Turgutreis, Didim ve Fethiye'den ulaşmanın kolay oluşu sayesinde Türk turistlerin sıkça tercih ettiği bir ada. Merkezi burada bahsettiğimiz birçok Yunan adasına göre daha büyük olduğundan yemek seçenekleri yalnızca Yunan mutfağıyla sınırlı kalmıyor. Elbette harika plajları, antik kalıntıları ile diğer adalardan aşağı kalmayan Kos’un en görülmeye değer yerlerinden biri ise plajının hemen açıklarında bulunan kayalık ada ve üzerindeki kilisesi ile Kefalos Koyu.
Bodrum, Turgutreis Didim ve Fethiye > Kos Adası
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8
SİMİ ADASI
Rodos’a bağlı bir ada olan Simi’ye Bodrum’dan yaklaşık 2 saatte ulaşabilirsiniz. Kıyıya dizilmiş rengarenk evleri, hareketli liman bölgesi, sayısız lezzet durağı ve tabii ki enfes plajlarıyla harika bir atmosfere sahip. Çok büyük olmadığından adada geçireceğiniz bir iki günlük bir tatil bile size eksiksiz bir Ege tatili yaşatmaya yetecek. Yakın zamanda Datça’dan da düzenlenmeye başlayacak feribot seferleri Simi’yi daha ulaşılabilir kılacak.
Bodrum > Simi Adası
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9
RODOS ADASI
Rodos’un sunduklarını burada kısaca anlatmaya çalışmak haksızlık olur. Orta Çağ’dan kalma kaleleri, meydanları ve sokakları size Saint Jean şövalyelerinin zamanında bir yolculuk yaptıracak. Elbette güzelliğiyle büyüleyen koyları ve plajları da deniz tatilinden aradığınızı verecek. Zengin geçmişi, mükemmel doğası ile Rodos’a en az birkaç gün ayırmanızı öneririz. Adaya Marmaris, Bodrum veya Fethiye'den ulaşabilirsiniz.
Marmaris, Bodrum ve Fethiye > Rodos Adası
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10
KASTELLORİZO (MEİS ADASI)
Kastellorizo ya da Meis adasına Kaş’tan günübirlik olarak gidebilirsiniz. Bu minik adanın hilal biçimindeki limanını turladıktan sonra yine aynı limandan kalkan küçük motorlu teknelerden birine binebilirsiniz. Bu tekneler sizi önce büyüleyici Mavi Mağara’ya ardından adanın en ünlü plajı olan Saint George’a götürüyor, sonra sizin istediğiniz saate plaja gelerek sizi limana geri döndürüyor. Renkli evleri, berrak sularında size yüzerek eşlik eden carretta carretta kaplumbağaları ile Kastellorizo adası farklı bir gün geçirmek için mükemmel.
Kaş > Meis Adası