Türkiye'den günübirlik ziyaret edebileceğiniz Yunan Adaları

Nihayet yaz geldi. Zor bir kışın ardından her birimiz tatil planlarımızı yapmaya başladık bile. Pandemi şartlarından dolayı geçtiğimiz yaz yurt dışında tatil yapamadık malum. Ben kendi adıma en çok Yunan Adaları’nda yaptığım salaş ve eşsiz tatilleri özledim. Bu hafta size Türkiye’den kolaylıkla gidilecek bazı Yunan Adaları’nı hatırlatmak istedim. Tam da bu sırada muhteşem güzel bir haber duyulmaz mı?

Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile aşı sertifikaları konusunda karşılıklı anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu demek oluyor ki aşısını olmuş olan her Türk vatandaşı (aşının markası her ne ise) Yunanistan’a turizm amaçlı gidip gelebilecek. Turizm açısından hem maddi hem de psikolojik olarak önemli bir rahatlama sağlatan bu haber biz Yunan Adaları severleri de oldukça memnun etti. Umarım en kısa sürede istediğimiz tatilleri gerçekleştirmek için Yunan Adaları’na gidebiliriz.

Gelelim Türk sınırlarına yakın ve bizleri her daim sıcacık bir tatil atmosferi için bekleyen o güzel 5 Yunan Adası'na!