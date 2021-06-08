Türkiye'den günübirlik ziyaret edebileceğiniz Yunan Adaları

ntv.com.tr 08.06.2021 - 10:56
Nihayet yaz geldi. Zor bir kışın ardından her birimiz tatil planlarımızı yapmaya başladık bile. Pandemi şartlarından dolayı geçtiğimiz yaz yurt dışında tatil yapamadık malum. Ben kendi adıma en çok Yunan Adaları’nda yaptığım salaş ve eşsiz tatilleri özledim. Bu hafta size Türkiye’den kolaylıkla gidilecek bazı Yunan Adaları’nı hatırlatmak istedim. Tam da bu sırada muhteşem güzel bir haber duyulmaz mı?
Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile aşı sertifikaları konusunda karşılıklı anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu demek oluyor ki aşısını olmuş olan her Türk vatandaşı (aşının markası her ne ise) Yunanistan’a turizm amaçlı gidip gelebilecek. Turizm açısından hem maddi hem de psikolojik olarak önemli bir rahatlama sağlatan bu haber biz Yunan Adaları severleri de oldukça memnun etti. Umarım en kısa sürede istediğimiz tatilleri gerçekleştirmek için Yunan Adaları’na gidebiliriz.
Gelelim Türk sınırlarına yakın ve bizleri her daim sıcacık bir tatil atmosferi için bekleyen o güzel 5 Yunan Adası'na!
Bu ada İzmir’in sevilen tatil beldesi Çeşme’nin tam karşısında. Adını ve ününü bereketli topraklarında yetişen sakız ağaçlarından alıyor. Yunanca ismi ‘Chios’ olan bu ada görkemli bir tarihe de sahip. Adada Ceneviz, Bizans ve Osmanlı’ya dair farklı kültürlerin izlerini gözlemleyebiliyoruz. Ünlü Kösem Sultan’ın bu adaya esir olarak getirilip sonrasında Osmanlı Cariyesi olması bilinen bir diğer meşhur Sakız Adası hikayesi.
Tarihler boyu birçok korsan saldırısına uğramış Sakız Adası’nda bu saldırılara karşı oluşturulmuş kale köyleri bulunuyor. En meşhurları ise Pirgi ve Mesta.
Damla sakızının kullanıldığı hediyelikler ve aromatik yiyecekler büyük ilgi görüyor. Ayrıca Şarküteri Dükkanı Mario ve Reçelci Rena adanın klasik ve ünlü alışveriş durakları. Yunan adaları arasında bana göre en lezzetli tavernaların olduğu Sakız, uzun bir tatil planını hak ediyor.
Buraya nasıl ulaşacağız diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevabı 60 yıllık köklü firma Ertürk Lines şüphesiz. Şirketin sahip olduğu en yeni ve güvenli araçlar ile Sakız Adası’na yıllardır keyifli seyahatler gerçekleşiyor. Sadece bu firmaya ait olan katamaranlar ile 20 dakika gibi kısa bir zamanda güvenli bir şekilde Sakız Adası’na varıyorsunuz. (Katamaran gidiş-dönüş ücreti 30 Euro)
Şirket ayrıca Türk-Yunan seferi yapan ilk feribotunda sahibi. Websiteleri üzerinden hem iç hatlar feribot biletlerini hem de devamındaki bağlamalı biletleri de satın alabiliyorsunuz. Aracınız ile gidecekseniz de Ertürk Lines’ın arabalı feribotu da bulunuyor.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden normal feribotla 90 dakikada, hızlı katamaran ile ise 45 dakikada ulaşabileceğiniz Midilli Adası’na hoşgeldiniz! Lesvos ismiyle anılan ada Osmanlı’nın ünlü denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın doğum yeri. Burası ayrıca Yunanistan’ın milli içkisi uzo’nun da anavatanı.
Adanın görkemli bir tarihi var. Midilli sokaklarında gezinirken Roma, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini takip edebiliyorsunuz. Adada bulunan Ermu Caddesi size birbirinden güzel Yunan yemeklerinin olduğu restoranları sunuyor. Rivayet odur ki Yunanistan sınırları içerisindeki en lezzetli ahtapot bu adada yeniyor.
Samos; sakinliği, keyifli ortamı ve enfes bir doğal güzelliğe sahip plajlarıyla ziyaretine gelenleri kendine hayran bırakıyor. Ünlü Matematikçi Pisagor’un da memleketi Samos Adası’na Kuşadası ve Seferihisar’dan 1,5 saatlik deniz yolculuğu ile ulaşılabiliyorsunuz.
Yunan adaları arasında Rodos’la birlikte en yoğun Müslüman nüfusa sahip iki adadan birisi Kos. Türkler tarafından adı İstanköy olarak anılıyor. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat burada doğmuş. Kos’a Bodrum ve Turgutreis’ten 30-45 dakikalık deniz yolculuğuyla ulaşılabiliyorsunuz.
Bu adaya dair önemli bir anekdot; Türk köyü Germe (Platani), çok sayıda Türk restoranı, camisi, mezarlığı ile adadaki Türk varlığına tanık olmak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Adada yer alan Marmari Plajı dar ve uzun kumsalı ile ideal rüzgâr aldığı için sörfçülerin uğrak noktası halinde.
Bodrum’un ikiz kardeşi olarak anılan Kos lezzetli restaurantaları ve şık kıyafet butikleri ile de adalar turizminin en önemli adalarından birisi olarak ışıldıyor.
Rodos Adası on iki adaların en büyüğü. Rodos’a Marmaris ve Bodrum’dan 1,5 saatte ulaşılıyorsunuz. 130 bini aşan nüfusu var. Ayrıca geniş yüzölçümü ile Türkiye’ye yakın adalar arasında en çok turisti ağırlayan ada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rodos hareketli gece yaşantısı ve eşsiz restaurantları ile önemli bir Yunan Adası.
Rodos’un her bir ayrı güzelliğe sahip oldukça etkileyici birçok plajı var. Bu plajlarda denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Yine önemli bir not, adanın bir termal kaynağa da sahip olduğunu belirtmek isterim. Deniz ve güneşten farklı bir şey ararsanız Kallithea’daki termal kaynağı gezin görün derim.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Rodos Adası’nın her bir köşesinde Osmanlı mimarilerine rastlayabiliyorsunuz. Bunun nedeni ise adanın tam 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmış olması.
Adanın görülmesi gereken yerleri ise; Tapınak Şövalyeleri’nin inşa ettiği Rodos Kalesi, şehrin Orta Çağ’dan kalan tarihi bölümü ve şirin Lindos şehri. Ayrıca Hipokrat meydanında akşam gezmesine çıkmayı da unutmayın.
Biz Türk vatandaşları için Avrupa’ya gitmenin en kısa ve en keyifli yollarından olan Yunan adaları, ortak kültürümüz, sokaklarımızın benzerliği, lezzetli yemekleri, sakin ve stresten uzak gündelik yaşamı, güleryüzlü insanları her daim ile keşfetmeye değer.
Bu yaz herkes için sağlıklı ve herkesin gönlünce istediği planı yapabildiği özgür bir dönem olur umarım. Çok özlediğimiz Yunan Adaları’na da bir an önce kavuşmayı diliyorum.