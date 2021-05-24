'Türkiye'nin 11. sakin kenti' Uzundere doğal güzellikleriyle salgından bunalanlara adeta nefes aldırıyor

"BURASI DOĞU ANADOLU'DAKİ EN GÜZEL ŞELALELERDEN BİRİ"

Ziyaretçilerden Samet Güven ise Bursa'dan geldiğini ve Tortum Şelalesi'nin güzel bir yer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben aslen Erzincanlıyım ve burası Doğu Anadolu'daki en güzel şelalelerden biri. Bizim orada da var ama burası gerçekten çok güzel. Bursa'da üretim yapan bir firmada çalışıyorum ve son 2 yıldır işten eve evden işe gidiyoruz. Tatile gidemedik. Kısıtlamaların kalkmasıyla birkaç günlük kaçamak yapalım dedik. Kesinlikle çok mutluyuz, özellikle böyle doğal alanların açık olması, temas gibi şeyler de yok sağlığımız açısından çok güzel"