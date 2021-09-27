Türkiye'nin 2. büyük millet bahçesi: Sultan Alparslan Otağı

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, millet bahçesinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çeşitli üniversitelerden, "alanda kongre yapalım, misafirlerimizi ağırlayalım" tekliflerinin geldiğini aktaran Çoban, "Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) ile temasımız oldu. Onlar burada devletlerin bazı kültürel ve sanatsal faaliyetlerini ortaya koymak için talepte bulundu. Bunun hazırlıklarına başladık. Bu vesileyle han çadırı ve diğer çadırlarımızı sökmedik. Köprüleri, hipodromu, etnospor ve güreş alanları, cami, kafeterya ve kıraathanesi ile hem milletimizin hem de turizme dayalı ziyaretçilerimiz için ilgi odağı olmaya devam ediyor" diye konuştu.