Türkiye'nin 7 bölgesinde en iyi fotoğraf çekilecek rotalar

En otantik ve en renkli kareler için muazzam bir yer olan Kapalıçarşı, rengarenk dünyasını kendi mistik dokusuyla birleştiren Balat ve Beyoğlu sokakları bunlardan birkaçı... Ayrıca, Çukurcuma'daki antikacılar ve eskiciler, Samatya'daki balıkçılar da fotoğraf makineleri için ideal kareleri sunacak destinasyonlardan...