Türkiye'nin 'beyaz cenneti' Pamukkale sessizliğe büründü

Restoran işletmecisi Ahmet Aydeniz ise işlerin durgun olduğunu dile getirip, "Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale, hayalet ilçeye döndü. Etrafta kimse yok. Esnaf iş yapamaz durumda. Bugün sadece 1 müşteri geldi. Bu yaz sezonu bizim için kötü geçecek gibi görünüyor" diye konuştu.