Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri (Türkiye'nin kuş cennetleri)

TÜRKİYE'NİN KUŞ CENNETLERİ

Dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan sulak araziler, büyüleyici güzelliğiyle ilgi görüyor.

Bu bölgelerde hem kuş türleri korunuyor hem de onları doğal ortamlarından izlemek ve haklarında bilgi sahibi olmak isteyenler için özel alanlar yer alıyor.

Kuşlara yuva ve dinlenme noktası olan, dünyanın hayranlığını kazanmış Türkiye'nin birbirinden güzel kuş cennetleri, drone ile havadan görüntülendi.