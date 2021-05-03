'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor

“Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

İHA 03.05.2021 - 13:40

'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 1
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 2
Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki rengarenk çiçeklerin arasından bir başyapıt gibi yükseliyor.
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 3
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 4
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 5
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 6
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 7
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı manzarasıyla büyülüyor - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER