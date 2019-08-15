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Türkiye'nin denize kıyısı olmayan ilk mavi bayraklı plajı 'Mollakasım Plajı'na turist ilgisi

DHA

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı.

    VİDEO: VAN GÖLÜ'NE TURİST AKINI

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Halk Plajı’na akın etti.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Halk Plajı’na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları

    İstanbul’dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van’ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van'a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz.

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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
    Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van'ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
  • 15

    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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    mollakasım plajı, van mavi bayraklı plaj, van plajları
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