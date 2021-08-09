Türkiye'nin el değmemiş saklı güzelliği 'Dikili': Eşsiz koylar ve 40 km'lik kumsal

Dikili'nin hiç el değmemiş, bozulmamış ve sakin olduğunu belirten Sezgin, "Dikili ve çevresi fiyat anlamında insanların daha uygun tatil yapabileceği bir alan. Hafta sonları yoğunluğumuz oluyor" dedi.

Sezgin, bölgeye gelen ziyaretçilerden çöplerini yere atmamalarını istediklerini ifade ederek, zaman zaman bu nedenle yangınların çıktığını aktardı.