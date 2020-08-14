Türkiye'nin en büyüğü 'Tortum Gölü Seyir Terası'na yoğun ilgi

Seyir terasına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Türkiye'nin en yüksek ve uzun seyirli teraslarından birisi. Seyir terasımız kısa bir süre sonra açılışa hazır hale gelecek. Birkaç eksiğimiz vardı, çevre düzenlemesi ve elektrik yoktu. Elektrik işleri de tamamlandıktan sonra tam anlamıyla hizmete açılacak. İnsanlarımız görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Tam kapasite açıldığında daha da memnun kalacaklar. Çok güzel tesis kazandırıldı" diye konuştu.