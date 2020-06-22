'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı

Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Manzarayı görmek için mutlaka bir tırmanış yapmalısınız. Evde geçirdiğimiz süreç sona erdi ancak daha dikkatli olmamız ve korunmamız gerekiyor. Buranın ardından Erciş'teki balık bendine gideceğiz. Herkesi buraları görmeye bekliyoruz" diye konuştu.