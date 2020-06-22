'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut, corona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.06.2020 - 16:50

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 1

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu. 

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 2

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut'a gelen doğaseverler, uzun süre sonra şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı kamp kurmanın, gölün serin sularında kano yapmanın ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 3

Arkadaşlarıyla Van'ın Erciş ilçesinden gelerek Nemrut'ta kamp yapan Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, oluşturdukları grupla bölgenin birçok yerini gezdiklerini ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kamp etkinliği, doğa yürüyüşü ve benzeri etkinlikleri yapamadıklarını söyledi.

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 4

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla iki gün kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini anlatan Dağer, "Burada trekking, kano, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerimiz var. 

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 5

Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Manzarayı görmek için mutlaka bir tırmanış yapmalısınız. Evde geçirdiğimiz süreç sona erdi ancak daha dikkatli olmamız ve korunmamız gerekiyor. Buranın ardından Erciş'teki balık bendine gideceğiz. Herkesi buraları görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 6

Arkadaşlarıyla Nemrut'ta kamp yapan okul öncesi öğretmeni İsrafil Akan ise oluşturdukları grupla bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla sosyal faaliyetler yaptıklarını belirtti.

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 7

Kano, kamp, tekne turu etkinliklerine katıldıklarını dile getiren Akan, "Nemrut'ta zirve tırmanışının ardından kanolarımızı şişirerek suya açıldık. Van Gölü havzası bu tür programlara çok uygun bir yer. Biz de bunu değerlendiriyoruz.

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 8

İnsanları sosyal faaliyetlerimize çekmeye çalışıyoruz. Amacımız, lise çağındaki gençleri bu tür sosyal faaliyete yönlendirip okul stresinden uzak kalmalarını sağlamak. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 9
Bayburt'tan gelen hemşire Yasin Yıldırım ise Nemrut'ta zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, herkesi bölgenin güzelliklerini görmek için kente davet etti.
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 10
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 11
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 12
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 13
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 14
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 15
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 16
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 17
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 18
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 19
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 20
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 21
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 22
'Türkiye'nin en büyük krater gölü' Nemrut ziyarete açıldı - 23

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