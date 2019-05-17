Türkiye'nin en büyük subasar ormanı: Bursa Karacabey Longozu

Karacabey Longozu’nun yakın tarihe kadar ilçe halkının bile bilmediği bir yer iken bugün Türkiye’nin dilinde olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Longoz sayesinde Yeniköy’de sezon artık daha erken başlayıp daha geç bitiyor. Esnafımız da bu durumdan oldukça memnun. Yeniköy’de haziran başında sezon başlar ve ilk haftadan sonra işlerimiz açılırdı. Artıkmayıs ayı itibariyle yoğunluk söz konusu ve bu süre eylüle kadar uzuyor. Önceden kış aylarında pek çok esnafımız dükkan kapatırken, artık kışında dükkanlarını açıyorlar. Bu gelişmeler bölgemiz için oldukça güzel” diye konuştu.