Türkiye'nin en doğusunda renk cümbüşü: Gökkuşağı Tepeleri

"FOTOĞRAFA VE DOĞAYA İLGİSİ OLANLARI BURAYA BEKLİYORUZ"

Fotoğraf meraklısı Mert Ekmekçi de özellikle dış mekan fotoğrafçılığı için Gökkuşağı Tepeleri'nin tercih edildiğini aktararak, "Burada genelde düğün ve özel gün çekimleri yapıyoruz. Tepelerin yapısı ve renkleri gerçekten çok ilgi çekici. Birçok gezi grubu da buraya tur düzenliyor. Fotoğrafa ve doğaya ilgisi olanları buraya bekliyoruz. Gelsinler, bu doğal güzelliği görsünler. Ben de ilk gördüğümde çok beğenmiştim, o günden beri en sık fotoğraf çektiğimiz alanlardan biridir" dedi.