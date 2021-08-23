Türkiye'nin en doğusundaki 'Kızıldağ' doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Bölgenin keşfedilmeyi beklediğini dile getiren Döndüren, şunları kaydetti:

"Buraya baktığımızda çöl gibi görünüyor ama çok değerli bir ekosisteme sahip. Aras Nehri kıyısında ve Ermenistan sınırında yer alan bu alan çok özel bir yer. Yüksek dağ bozkırı dediğimiz bir özelliğe sahip, yani her yerde görebileceğiniz bir yer değil. Ben burayı çok güzel ve etkileyici buldum. Kayalık bir alanda tırmandık ama bu manzaraya değer. Burada sabahtan akşama kadar burada dursam inanın bıkmadan manzarayı, kuşları, börtü böcekleri izlerim"