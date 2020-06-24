Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası

İnbükü

Çam ormanının denizi kucaklarcasına sardığı İnbükü’nde sizi hem tertemiz hem de dümdüz bir deniz bekliyor. Etrafta hiçbir yapılaşma olmadığı için burada sadece kuş ve cırcır böceklerinin sesini duyacak ve Ege’nin muhteşem güzelliğinde sonsuz bir huzur bulacaksınız.