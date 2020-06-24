Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası

Ülkemizin doğasının bizlere sunduğu muhteşem güzellikler saymakla bitmiyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında, yeşille mavinin buluştuğu dantel gibi işlenmiş koylar da bu güzelliklerin en büyüleyicilerinden. Bu güzellikleri görmenin en harika yollarından biriyse mavi yolculuk yapmak. Özellikle de sosyal mesafenin büyük önem kazandığı bu tatil sezonunda, sadece sevdiklerinizle ve doğa ile yakın olmanızı sağlıyor mavi turlar. Brandlifemag.com, bu yaz mavi yolculuk yapmayı düşünenler için, tekneyle ziyaret edebilecek en güzel mavi yolculuk rotalarını derledi...

ntv.com.tr 24.06.2020 - 10:25

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 1

Orak Adası

Kristal berraklığında sularla çevrelenmiş Orak Adası, adını orağa benzeyen şeklinden alıyor. Bodrum’a sadece 16 km uzaklıkta olan bu adayı günübirlik tekne yolculuklarında da ziyaret etmek mümkün ancak sakinliğiyle mavi yolculuklar için de harika bir durak ve dalış severler için de ideal bir nokta.

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 2

Kelebekler Vadisi

Yatların uğrak yerlerinden biri de kara yoluyla ulaşımı mümkün olmayan Kelebekler Vadisi. Ölüdeniz’in doğusunda yer alan bu muhteşem vadi adını kanyonda yaşayan özel Kaplan kelebeklerinden alıyor. Eğer mavi yolculuk sırasında burada duraklarsanız karaya çıkıp vadide yapacağınız kısa bir yürüyüş sizi muhteşem bir şelaleye ulaştıracak.

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 3

İnbükü

Çam ormanının denizi kucaklarcasına sardığı İnbükü’nde sizi hem tertemiz hem de dümdüz bir deniz bekliyor. Etrafta hiçbir yapılaşma olmadığı için burada sadece kuş ve cırcır böceklerinin sesini duyacak ve Ege’nin muhteşem güzelliğinde sonsuz bir huzur bulacaksınız.

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 4

Okluk Koyu

Okluk Koyu, tekneyle dünya turu yapan ilk Türk yelkenci Sadun Boro’nun ‘cennet’ olarak betimlediği ve aynı zamanda uzun bir süre yaşadığı bir koy. Bu nedenle Okluk Koyu Boro ile özdeşleştiriliyor. Koyda muhteşem bir denizin ve doğanın yanı sıra 1995’te Boro tarafından koya hediye edilen deniz kızı heykelini de görebilirsiniz.

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 5

Kabak Koyu

Likya Yolu'nun önemli duraklarından biri olan Kabak Koyu da tekne yolculukları için doğanın muhteşem manzaralar sunduğu ideal bir mola noktası. Eğer Denizin turkuvaz renkli sularından ayrılabilirseniz vadinin yürüyüş yollarında ormanın yeşil tonlarıyla buluşabilirsiniz. 

Türkiye'nin en güzel 5 mavi yolculuk rotası - 6
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