Türkiye'nin en güzel köyleri

3- SIĞACIK / İZMİR

İzmir-Seferihisar’a bağlı bir köy olan Sığacık, özellikle İzmirliler için adeta bir kaçış durağı. Ahşap panjurlu evleri, organik ve ev yapımı ürünlerin satıldığı pazarı, Teos Antik Kenti ve sahil boyunca sıralanan balık restoranları ile hayalleri süsleyen minik bir kasaba tipinde olan Sığacık’ta konaklama seçeneği de bir hayli fazla. Siz de kısa bir süreliğine her şeyden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız, soluğu Sığacık’ta alabilirsiniz.