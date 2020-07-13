Türkiye'nin en iyi trekking rotaları (En güzel yürüyüş parkurları)

Artık yurt içi seyahat edebilsek de hala birçoğumuz güvenli olanı yapıyor ve izole tatilleri tercih ediyoruz. Bu da ülkemizin doğasının güzelliklerini keşfetmemiz ve belki de normalde aklımıza gelmeyen rotalara doğru yola çıkmamız için harika bir fırsat! Macera dolu bir yolcuğa çıkmaya hazırsanız dünyaca ünlü yürüyüş yollarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en özel trekking rotalarına bir göz atalım. İşte Türkiye'nin en iyi trekking rotaları...

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ntv.com.tr 13.07.2020 - 10:27

LİKYA YOLU / MUĞLA Dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından olan Likya Yolu, Muğla'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Ölüdeniz, Kabak Koyu, Kaş, Demre, Finike, Adrasan, Çıralı gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapan bu rotanın tamamı ortalama 21 günde tamamlanıyor. LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ: BU PAHA BİÇİLEMEZ MANZARA 10 LİRA

Ancak elbette Likya Yolu'nun sadece belli bir kısmını yürümeniz de bir seçenek olabilir. Yol boyunca değişmeyen tek şey size eşlik edecek müthiş bir Akdeniz manzarası olacak.

PÜRENLİ YAYLASI / DÜZCE Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası, 1.400 metre yükseklikte bulunuyor. Küçük bir gölete ve küçük küçük tahta kulübelere de ev sahipliği yapan yayla, doğayla baş başa kalabileceğiniz trekking'ler için ideal bir seçenek.

Aydınpınar Şelalesi, Güzeldere Şelalesi ve Balıklı Yaylası ise yayla ziyareti esnasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

BALLIKAYALAR TABİAT PARKI / KOCAELİ Şehre yakın trekking maceraları için en sık tercih edilen yerlerden birisi olan Balıkkayalar Tabiat Parkı'nda kolay-orta ve orta-zorluk derecelerinde parkurlar bulunuyor. 200 MİLYON YILLIK BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

Hatta tırmanma yapılabilen küçük bir kanyon da var. Kuş sesleri, yemyeşil bir doğa ve göletlerin olduğu bu doğa harikası park sizi büyüleyecek.

PALOVİT KAÇKARLAR / Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Palovit Yaylası'nda adeta göklerde olduğunuzu hissedebilirsiniz. TÜRKİYE'DE İZOLE DOĞA TATİLİ ROTALARI

Dünyanın en yaşlı ormanlarından birine ev sahipliği yapan Palovit, Kaçkarlar serinliğiyle özellikle yaz aylarında yürümek için oldukça ideal bir destinasyon.

KAZDAĞLARI / ÇANAKKALE-BALIKESİR Kazdağları Milli Parkı, Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. Ancak bu oksijen deposu cennette trekking'e çıkacaksanız şunu unutmayın. KAZDAĞLARI GEZİ REHBERİ

21 bin hektarlık bu milli park alanında sertifikalı kılavuz olmadan yürüyüşe izin verilmiyor. Milli park içerisinde işaretli alanlar da bulunuyor.

ALADAĞLAR / NİĞDE Kayseri, Niğde, Adana ili sınırları içerisinde yer alan Aladağlar buzul kayalıkları, mağaraları, kanyonları ve şelaleleriyle tam bir doğal cennet. TÜRKİYE'NİN MİLLİ PARKLARI

Rakımı 3756 metreye kadar çıkan bu eşsiz doğada Kapuzbaşı Şelalesi'ni görebilir ve muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz. Kaynak: Enuygun.com

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