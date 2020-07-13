Türkiye'nin en iyi trekking rotaları (En güzel yürüyüş parkurları)

ntv.com.tr 13.07.2020 - 10:27
Dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından olan Likya Yolu, Muğla'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Ölüdeniz, Kabak Koyu, Kaş, Demre, Finike, Adrasan, Çıralı gibi önemli turistik yerlere ev sahipliği yapan bu rotanın tamamı ortalama 21 günde tamamlanıyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası, 1.400 metre yükseklikte bulunuyor. Küçük bir gölete ve küçük küçük tahta kulübelere de ev sahipliği yapan yayla, doğayla baş başa kalabileceğiniz trekking'ler için ideal bir seçenek.
Şehre yakın trekking maceraları için en sık tercih edilen yerlerden birisi olan Balıkkayalar Tabiat Parkı'nda kolay-orta ve orta-zorluk derecelerinde parkurlar bulunuyor.
Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Palovit Yaylası'nda adeta göklerde olduğunuzu hissedebilirsiniz.
Kazdağları Milli Parkı, Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. Ancak bu oksijen deposu cennette trekking'e çıkacaksanız şunu unutmayın.
Kayseri, Niğde, Adana ili sınırları içerisinde yer alan Aladağlar buzul kayalıkları, mağaraları, kanyonları ve şelaleleriyle tam bir doğal cennet.