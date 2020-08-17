Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni

Çakmak, yaylada her yıl gökyüzü şöleni düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl sosyal mesafeyi korumak için sınırlı sayıda katılımcıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Melikler Yaylası, astrofotoğrafçıları (gökyüzü fotoğrafçıları) için bulunmaz bir yer. Buraya gelen gökyüzü aşıkları, gece astrofotoğrafçılık çalışmasıyla gökyüzünün güzelliklerini fotoğraflıyor" dedi.