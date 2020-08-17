Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni

Yılın en görkemli meteor yağmuru olan ‘Perseid’ geçtiğimiz salı günü başladı ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Şehirleri saran ışık kirliliğinden uzak, gökyüzünün bulutsuz ve berrak olduğu yerleri tercih ederek bu görsel şöleni izleyebilirsiniz. Bilim insanlarının yaptıkları ölçümlere göre, milli parklar arasında 'en karanlık bölge' olarak gösterilen Kızıldağ Milli Parkı'ndaki Melikler Yaylası da, Perseid meteor yağmurunu izlemek ve gökyüzü fotoğrafçılığı için en doğru adreslerden.

Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 10:09

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 1
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde Dedegöl Dağı eteklerindeki Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde yer alan Melikler Yaylası, 'karanlık bölge' özelliğiyle gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.
Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 2

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili, Dedegöl Dağı manzarası sunan 1735 metre rakımdaki yayla, doğal güzelliğiyle hem kampçıları hem de gökyüzü gözlemcilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 3

Isparta'ya 95, Antalya'ya 184, Yenişarbademli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Melikler Yaylası'na ulaşan doğa ve fotoğraf tutkunları, yayladaki manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 4

Bu yıl Melikler Yaylası'nda "Perseid meteor yağmuru" döneminde 4'üncüsü düzenlenen gökyüzü şöleninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlere doğa eğitimi verildi.

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 5

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, yapılan ölçümlerde, Melikler Yaylası'nı milli parklar arasında "en karanlık bölge" olarak tespit etiklerini söyledi.

Yaylanın "uluslararası karanlık gökyüzü parkı" olmaya aday olduğunu belirten Çakmak, yaylaya ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 6

Çakmak, yaylada her yıl gökyüzü şöleni düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl sosyal mesafeyi korumak için sınırlı sayıda katılımcıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Melikler Yaylası, astrofotoğrafçıları (gökyüzü fotoğrafçıları) için bulunmaz bir yer. Buraya gelen gökyüzü aşıkları, gece astrofotoğrafçılık çalışmasıyla gökyüzünün güzelliklerini fotoğraflıyor" dedi.

Türkiye'nin en karanlık noktası Isparta Melikler Yaylası'nda yıldızların altında gökyüzü şöleni - 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal da TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında yayladaki gökyüzü şenliğine katılanlara eğitim verdiklerini söyledi.

Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ise Melikler Yaylası'nı turizme kazandırmak istediklerini, yaylanın özellik ve potansiyelini değerlendirerek uzun soluklu gelişim planı çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

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