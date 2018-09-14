Türkiye'nin en keyifli bağ bozumu rotaları
Eylül ayı psikolojimiz açısından bambaşka bir etkiye sahiptir. Her ne kadar yaz aylarını çok sevdiğimizi söylesek de, Eylül geldiğinde, en derinlerimizde bir şeylerin değiştiğini hissederiz. Yalnızca bizim üzerimizde değil doğa üzerinde de öyle bir tesiri vardır ki Eylül’ün, bu özel ayda artık tabiat yeni gelen mevsimi tüm benliğiyle kucaklamaya hazırdır. Tarihi yıllar öncesine uzanan bağ bozumları da, Eylül ayının coşkusuyla hayatımıza girer. Üzümlerin olgunlaştığı bu dönemde, ülkemizin pek çok köşesinde festivaller düzenlenir. Neredekal.com editörleri, sonbaharın müjdecisi olan ve unutulmaz bir deneyim yaşayabileceğiniz 8 bağ bozumu rotasını sizler için derledi...
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1- BOZCAADA
Geniş üzüm bağları sayesinde bağ bozumu rotası deyince şüphesiz ilk aklımıza gelen duraklardan biridir Bozcaada. Bunda doğa içerisinde, bağların yanı başında konumlanan konaklama imkanlarının olduğu kadar, düzenlenen Bozcaada Bağ Bozumu Festivali’nin de önemli bir etkisi vardır. Büyük bir coşkuyla kutlanan bu festival sebebiyle ülkemizin dört bir yanından insanlar Eylül ayında Bozcaada’yı ziyaret ederek bağlarda ve üretim tesislerinde keyif dolu bir yolculuğa çıkma şansı bulurlar.
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2- KAPADOKYA
Ülkemizin en özel duraklarından bir olan Kapadokya, bağ bozumu için ziyaret edilebilecek muhteşem duraklardan biri. Mistik coğrafyası ile gönüllerde taht kuran bölgede, ziyaretçiler sonbahar geldiğinde Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’nde benzersiz bir deneyim yaşıyor. Gün doğumunun ve batımının harika olduğu Kapadokya’da bağ bozumu zamanında, üzüm bağlarına doğru çıkılan yolculuk uzun süre hafızalardan silinmiyor.
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3- URLA
Ege’nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Urla’nın güzelliği yalnızca berrak denizinden gelmiyor. Burası aynı zamanda yemyeşil üzüm bağlarıyla da ön plana çıkıyor. İlçe her yıl düzenlenen Urla Bağ Bozumu Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor. Büyük bir coşkuyla kutlanan festival tarihi değişkenlik gösterse de diğer bağ bozumu şenliklerine göre daha erken yapılıyor. Eğer tam zamanında Urla’da olmak isterseniz bir dahaki yıl için programınızı şimdiden yapabilirsiniz.
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4- BARBARE BAĞLARI
İsmini son zamanlarda sık sık duyduğumuz Barbare Bağları kısa süre içerisinde en popüler duraklardan biri haline geldi. Tekirdağ’da yer alan Barbare’nin bu kadar ünlenmesinde hem organik yetiştirilen üzümleri, hem de 6 odalı bir butik otelin hizmet vermesi önemli rol oynamaktadır. Ayrıca İstanbul gibi bir metropole 2 saatlik mesafede yer alması da ününe ün katmasını sağlıyor. Muhteşem bir manzaranın hakim olduğu Barbare Bağları’nda, siz de harika kareler yakalayabilirsiniz.
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5- KIRKLARELİ
Eylül ayında bağ bozumu için hareketlenen yerlerden biri de Kırklareli. Çünkü burada da bağ bozumu her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Son on yıldır düzenli olarak yapılan Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği’nde Kırklareli ve çevre köyleri bambaşka bir havaya bürünüyor.
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6- MÜREFTE
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı bir mahalle olan Mürefte’nin bağlarından toplanan üzümlerin yolculuğuna şahit olabilirsiniz. Tıpkı Tekirdağ’ın diğer bölgelerindeki gibi Mürefte’de de bağ bozumu dönemlerinde sokaklar çok daha hareketli ve görülmeye değer oluyor. Dönem dönem bazı tur şirketleri Mürefte’ye bağ bozumu turu düzenliyorlar.
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7- GELİBOLU
Her bir köşesinden tarih fışkıran topraklarıyla Gelibolu, mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmesi gereken durakların başında geliyor. İlçenin tarihi öneminin yanı sıra verimli topraklarında yetişen üzüm bağları da ayrı bir değere sahip. Özellikle Kabatepe bölgesinde yer alan bağlarda, bağ bozumu döneminde ziyaretçiler köy yaşamına yakından tanık oluyor, toprak ve doğayla bütünleşme şansına erişiyor.
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8- ELAZIĞ
Ülkemizin en iri taneli üzümlerinin yetiştiği yer olarak bilinir Elazığ… Bu üzüm çeşidi öküzgözü olarak nam salmıştır. Ege ve Trakya’da da bulunan bu siyah üzümün isminin sık sık Elazığ ile anılmasının sebebi ise hem en güzelinin bu topraklarda yetişmesi, hem de anavatanı olmasıdır. Bağ bozumu zamanında ziyaretçiler soluğu özellikle Aydıncık Köyü’nde alıyor ve her yıl genellikle Eylül ayının sonlarına doğru Elazığ’da bağ bozumu şenlikleri düzenleniyor.