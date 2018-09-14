Türkiye'nin en keyifli bağ bozumu rotaları

Ege’nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Urla’nın güzelliği yalnızca berrak denizinden gelmiyor. Burası aynı zamanda yemyeşil üzüm bağlarıyla da ön plana çıkıyor. İlçe her yıl düzenlenen Urla Bağ Bozumu Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor. Büyük bir coşkuyla kutlanan festival tarihi değişkenlik gösterse de diğer bağ bozumu şenliklerine göre daha erken yapılıyor. Eğer tam zamanında Urla’da olmak isterseniz bir dahaki yıl için programınızı şimdiden yapabilirsiniz.