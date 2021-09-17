Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası

Antalya’dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya’dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi.

Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, “Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk. Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara" dedi.