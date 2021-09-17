Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı son 2 ayda 20 bin kişi ziyaret etti. 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara sodalı suyu ve turkuaz rengiyle dikkat çekiyor.

İHA - ntv.com.tr 17.09.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 15:35

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 1

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 2

İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 3

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN 3. BÜYÜK YERALTI GÖLÜ

Türkiye’nin en büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 4

1994'TE MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ

Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ PARKLARI

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 5

Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 6

Corona virüs nedeniyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan Altınbeşik Mağarası yaklaşık iki ay önce yeniden ziyaretçileri ile buluştu.

Yaklaşık iki ay içerisinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde ortalama 350 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 7

Antalya’dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya’dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi.

Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, “Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk. Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara" dedi.

Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 8
Mağaranın mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Özen, "Açıkçası burayı gelip gören arkadaşların anlattıkları ile biliyorduk. Bence arkadaşların anlattıkları yaşananların yanında az kalıyor. Gelip görmekte çok fayda var. Hakikaten burasının coğrafyası, görünümü ile çok güzel bir yer. Burası anlatılmayla bitmez. Bence uzaktan veya yakından gelinip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 9
İşte Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası'ndan fotoğraflar...
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 10
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 11
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 12
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 13
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 14
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 15
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 16
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 17
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 18
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 19
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 20
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 21
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 22
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 23
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 24
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 25
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 26
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 27
Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası - 28

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