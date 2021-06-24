Türkiye'nin erimeye başlayan 20 bin yıllık en büyük buzullarını gezdiler

"ALPLERİ ARATMAYAN GÜZELLİĞE SAHİBİZ"

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bölgenin tanınması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Küresel ısınmayla, yavaş yavaş eriyen buzulları herkesin görmesini istediklerini söyleyen Ertunç, "Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler var. Amacımız, tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye’nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz" dedi.



