Türkiye'nin gastronomi şehirleri: Eşsiz lezzetleri hem göze hem damağa hitap ediyor

Dünya mutfağında önemli bir yere sahip Türkiye'de gastronomi alanında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandı.

İlk olarak 2015'te Gaziantep UNESCO tarafından gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilirken 2017'de Hatay ve son olarak da 2019'da Afyonkarahisar bu unvana layık görüldü.

Binlerce yıllık tarihleriyle de ön planda olan bu lezzet durakları, Türkiye'nin gastronomi turizminde öne çıkıyor.