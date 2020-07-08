Türkiye'nin görülmesi gereken 10 kanyonu

ntv.com.tr 08.07.2020 - 14:45
Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Baraj Göleti üzerinde bulunan ve Vezirköprü’ye 13 km uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajının en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekmektedir.
Yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda olan kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştırmakta ve heybetiyle görenleri büyülemektedir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı, Köprüçay’ın Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir.
Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçen Köprüçay, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülür. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye'nin en güzel doğal rekreasyon alanlarından birisidir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunmaktadır. Başta, Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunmaktadır.
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda dinlenme ve konaklama için, nehrin iki yanında konumlanan yeme-içme tesisleri, çadır kamp kullanma alanları ile park sınırları içindeki bungalov evler değerlendirilebilir. Milli Park’a giriş ücretsizdir.
Kemer barajını besleyen Akçay’ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu, 380 metre yüksekliği, 6 km uzunluğu ile benzersiz bir doğayı sizlere sunmaktadır.
Doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile de tarih ve doğanın birleştiği nadir alanlardandır.
İncesu Kanyonu, Çorum'un Ortaköy ilçesi İncesu Köyü'ndedir. Özellikle tek giriş ve çıkışı bulunan İncesu Kanyonu,12,5 km uzunluğunda ve 40-60 metre arasında değişen bir genişliğe sahip.
Kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup yer yer ormanlık alanlara rastlamak mümkündür.
Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına da ev sahipliği yapan kanyon, doğaseverler için güzel vakit geçirebilecekleri rafting ve doğa yürüyüşü gibi fırsatlar da sunmaktadır.
Isparta'da Sütçüler ilçesine 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kapsıyor.
Tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve seyrine doyum olmayan eşsiz doğal güzellikleriyle turistler tarafından ziyaret akınına uğruyor.
Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazıtlar bulunuyor. Bu yazıtlar nedeniyle kanyona 'Yazılı Kanyon' deniliyor.
Tarihi 'Kral Yolu'nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi bir öneme sahip.
Kastamonu'nun en önemli turizm değerlerinden olan Çatak Kanyonu, merkeze 7 kilometre uzaklıktadır. 6 kilometresi araç ile 1 kilometresi dağ içindeki yürüyüş parkurundan ilerlenerek kanyonun 900 metre yüksekliğe sahip gözetleme noktasına ulaşılmaktadır.
Gözetleme noktasından kilometrelerce uzayan kanyonu seyretmek büyük bir keyif.
Kanyon, Çatak Köprüsü'nün 1-2 km aşağısından başlamakta ve Nalbantoğlu köyünde kesintiye uğrayıp, İnönü'ne kadar tekrar kesintisiz devam etmektedir.
Tarihi kaynaklardaki adı Peristremma olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardan.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip. 18 km uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde, bünyesinde yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor.
Ihlara Vadisi'ni şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki yaşamın ana kaynağıdır. Vadiyi çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma mekanları Ihlara Vadisi'ni dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline getirmiştir.
Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Aksaray'da yerli ve yabancı turistler, özellikle güneşin doguş saatinde balonla yolculuk yapıyor. Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, bölgeye hayran kalıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinin doğusunda, Sapadere Köyü'nde bulunan Sapadere Kanyonu, 750 metre uzunluğunda olup yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip.
Sapadere Çayı'nın çıkış noktasında bulunan kanyon, inşa edilen yürüyüş yolu ve mesire yerleri ile ilgi çekici bir turizm alanı haline getirilmiştir.
Adana'nın Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü'nde yer alan Kapıkaya Kanyonu Adana'ya 72 km, Karaisalı ilçe merkezine 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir.
Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.
7.250 metre yürüyüş güzergahı bulunan kanyonun dört yüz metresinde güvenlik amaçlı korkuluk bulunmaktadır.
Uşak'ın Ulubey ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ulubey Kanyonu, 77 kilometrelik uzunluğuyla ABD'deki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak biliniyor.
Ulubey Kanyonu üzerine yapılan cam teras sayesinde eşsiz kanyon manzarasının ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kanyon boyunca antik dönemlerden kalma su kanalları, kaya mezarları ve mağaralar seyredebilirsiniz.