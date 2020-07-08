Türkiye'nin görülmesi gereken 10 kanyonu

Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunmaktadır. Başta, Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunmaktadır.

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda dinlenme ve konaklama için, nehrin iki yanında konumlanan yeme-içme tesisleri, çadır kamp kullanma alanları ile park sınırları içindeki bungalov evler değerlendirilebilir. Milli Park’a giriş ücretsizdir.