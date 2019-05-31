Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaada gezi rehberi

Biz Bozcaada’yı gerçekten çok seviyoruz. Ama inanın yazını, plajını değil. O hınca hınç dolu sokaklarını, metrekareye onlarca insanın düştüğü kalabalıklarını asla değil!..

Biz en doğal halini, mesela ilkbahar ve sonbahar aylarını, kulaklarımızı okşayan rüzgârını seviyoruz. Mart, Nisan aylarında, bazen yapraklarını döktüğü Ekim’de…