Türkiye'nin ilk Ermeni müzesi kuruldu

"KÜLTÜRÜ ANLATAN BİR KISA FİLM GİBİ"

Uzun süredir eşi Gazeteci Lora Çapar ile birlikte kültür müzesi projesini tamamlamak için çalıştıklarını belirten Cem Çapar, projede kendilerine destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve birçok yetkiliye teşekkür etti.

Tamamı köy halkından gelen eşyalarla kurulan müzeyi; Vakıflı köyünün dilini, dinini, yemeklerini kısacası bu kültürü anlatan bir kısa filme benzettiğini belirten Çapar, "Bunun için köy halkına özel bir teşekkür gerekir. Neyse ki şimdi sona geldik. Corona virüs salgınından dolayı açılış yapmadık. Normalleşme sürecine girdiğimiz için artık müzemizi ziyaretçilere açmış bulunuyoruz. İleride de resmi açılışımızı yapacağız” diye konuştu.