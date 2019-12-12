Türkiye'nin ilk kadın kar leoparı: Esin Handal

"Aslında bu hikâye çok tesadüfen 2015 yılında başladı. Yani tabiki tesadüf denemez çünkü zaten 15 yıldır dağcılık sporu ile uğraşıyor ve hatta her türlü eğitimi almış bulunuyordum. Ama 2015 yılına kadar Kar Leoparı olma ya da bu projeye başlama düşüncem bile yoktu.

Evet, 7000 metrelik bu projeleri hepimiz isteriz ama bu ciddi bir maliyet anlamına gelir. 2015 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonu bir proje yayınladı ve yeterli beceriye ve tecrübeye sahip kişileri Lenin dağına tırmanışa götüreceğini bildirdi. Daha önce 2 sefer kişisel girişimlerimle 7000 metrelik dağ deneyimim olmuştu ama ikisinde de zirve yapamamıştım. Bunu bilen ve tabiki diğer başarılı zirvelerimi bilen o zamanın federasyon başkanı beni kafileye seçti.