Türkiye'nin ilk 'mısır labirenti'

Mısır labirenti, açık hava etkinliği olması ve bölümlere ayrılan alanlarının bulunması nedeniyle corona virüs (Covid-19) sürecinde de tercih edilebilecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Arazide, bal kabağı ve ayçiçeği tarlaları ile salıncaklar, çocuk oyun ve gezi parkurları, gençler için korku labirenti, yemek workshopları ve yeme-içme alanları da bulunuyor.

Her yaştan ziyaretçi için özgün bir deneyim vadeden etkinlik alanı, 28 Ağustos'ta yapılacak açılışın ardından 7 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.