Türkiye'nin ilk nalbant müzesi Afyonkarahisar'da açıldı

Müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür eden Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, "Türkiye'de ilk olan bir müzenin kuruluşunda görev aldık. Müzemizde Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kullanılan nalbantların kullandığı araç ve gereçleri ve çiftçilik üzerine kullanılan, eskiden kullanılmış tarım araçları yer alıyor. Yani kağnıdan at arabasına her şey müzemizde bulunuyor" diye konuştu.