Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası Likya Yolu, aylar sonra doğaseverlerle buluştu

"Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" olarak kabul edilen 535 kilometrelik Likya Yolu, corona virüs salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverlerle buluştu.

DHA 04.06.2020 - 13:44

İngiliz asıllı trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz dönemi için yürüyüşçülerle buluşmaya başladı.

LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ: BU PAHA BİÇİLMEZ MANZARA SADECE 10 LİRA

Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını hayran bırakan Likya Yolu, toplam 555 kilometrelik rota olarak Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası olma özelliğini taşıyor. Likya Yolu, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayarak Antalya Geyikbayırı'nda sonlanıyor.

Likya Yolu'nda 20'den fazla parkur ve Kalabantia, Sidyma, Pydnai, Letoon, Xanthos, Patara, Phellos, Antiphellos, Sebeda, Apollania, Aperlai, Teimussa, Simena, Soura, Andriake, Myra, Belos, Gagai, Melanippe, Olimpos ve Phaselis antik kentleri yer alıyor. Fransız Grande Randonnee sistemiyle işaretlenmiş Likya Yolu'nun en çok tercih edilen parkurları, Olympos'tan başlayıp Musa Dağı'nın zirvesinde (780m) son bulan, gidiş-dönüş 5 saatlik Olympos-Musa Dağı-Lost City parkuru. Olympos'tan başlayıp Çıralı'dan geçen parkur, çınar ağaçları, dereleri ve alabalık lokantaları ile ünlü Ulupınar'da son buluyor.

Musa Dağı'nın zirvesinden başlayan ve Adrasan sahilinde tamamlanan 7 saatlik Olympos-Adrasan parkuru ile Olympos antik kentinden geçerek sahilden devam eden ve Ceneviz Koyu'nu gören ormanda son bulan kısa Olympos-Cennet parkuru ve Gelidonya Feneri'nden geçerek 5 Adalar ve deniz manzarası eşliğindeki en güzel parkurlardan biri olan 7 saatlik Karaöz-Adrasan parkuru da diğer parkurlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

DERELER TERTEMİZ OLMUŞ

Antalyalı dağcı Cuma Gök, yürüyüşçülerle buluşmaya hazırlanan Likya Yolu'nun en güzel yürüyüş parkurlarına sahip olduğunu belirterek, ''Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır Likya Yolu'na gelememiştik. Şimdi gördüklerimiz bizi çok şaşırttı.

Dereler tertemiz olmuş. Doğa adete kendini yenilemiş. Bu beni çok mutlu etti" dedi.

3 ZİRVEDEKİ BAYRAKLARI DEĞİŞTİRDİ

Likya Yolu'ndaki 3 zirvede, doğa şartları nedeniyle yıpranmış olan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdiğini söyleyen Gök, bunların 2010 rakımlı Karadağ zirvesi, 2640 rakımlı Tunç Dağı zirvesi ve 1890 rakımlı Kartepe zirvesi olduğunu söyledi.

KİTABINI YAZDIĞI LİKYA YOLU'NDA KAYBOLMUŞTU

Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan ve 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan İngiliz amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile geçtiğimiz haftalarda Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı.

HEM KURTARILDI HEM CEZA YEDİ

Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'ndan Kemer'e doğru dönüşe geçen Kate Clow, saat 12.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yolunu kaybettiğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolan Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından saat 03.00'de bulundu. Kate Clow ve Andrzej Leszek Wielochowski'ye, Hıfzıssıhha Kanunu gereği 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal etmeleri nedeniyle Onur Dumlupınar'a ise aynı kanunun sahillerin kullanılmasının yasağı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

İLK SORU 'TUZUNUZ VAR MI?'

'Saatlerce kaybolduğu süreçte hiç korkmadığını anlatan Clow, yanlış bir şeyler yaptığını farkına vararak sadece moralinin bozuk olduğunu belirtti. Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudunda dengelerin bozulduğunu anlatan Kate Clow, “Vücudum dengesini kaybetmişti. O nedenle çok tehlikeliydi. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi.
Kate Clow, yasak kalktıktan sonra tekrar yürüyüşe çıkmayı düşündüğünü belirtti.

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