Türkiye'nin jeolojik yapısına ışık tutan Kula Jeoparkı (Manisa gezilecek yerler)
Anadolu Ajansı
UNESCO Global Jeopark Ağı içerisinde Türkiye'yi temsil eden, en genç ve en yaşlı volkanları bir arada bulunduran Kula Jeoparkı'na ilgi 5 yılda 11 kat arttı.
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Manisa Kula'da, 10 bin yıl öncesine kadar yaşandığı belirtilen volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu 305 kilometrekarelik saha, ziyaretçilere benzersiz bir keşif imkanı sunuyor.
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Volkan konileri ve lav kalıntıları arasında keşfe çıkan ziyaretçiler, sönmüş lavların üzerinde fotoğrafı çektiriyor, taşlaşmış lavlar parçalarını hatıra olarak alabiliyor.
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UNESCO Global Jeopark Ağı'na alındığı 2013 yılına kadar yıllık 7-8 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kula Jeoparkı, 5 yıl içinde 11 kat artarak 90 bine çıktı.
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TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VE EN YAŞLI VOLKANLARI BİR ARADAKula UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, ilçedeki jeolojik sahanın eşsiz bir alan olduğunu vurgulayarak, 2013 yılında Global Jeopark Ağı'na alınan jeoparkın tarihi kayıtlarının arşivlediğini söyledi.
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Alanın sadece turizme değil bilimsel çalışmalara da hizmet ettiğinden bahseden Demir, "Yaklaşık 20 yıldır burada Avrupa'nın değişik ülkelerinde yer bilimciler araştırmalar yapıyor. Bu çalışmalarımızın sonuçlar dünyanın en prestijli dergilerinde yayımlandı. Şüphesiz bizim makalelerimiz yayımlandıktan sonra yer bilimcilerin bu sahaya olan ilgisi daha da arttı. Burada Türkiye'nin en genç ve en yaşlı volkanları bir arada bulunuyor" dedi.
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YILLIK ZİYARETÇİ SAYISI 80 İLA 90 BİN ARASINDA
Demir, Kula Jeoparkı'na ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Kula Jeoparkı geçmiş yıllarda pek bilinmiyordu ama şu anda artan sayıda turist bu sahayı ziyaret ediyor. Özellikle UNESCO kapsamına girdikten sonra gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan pek çok kişi gelip jeopark sahamızı ziyaret ediyor. Başta ziyaretçi sayılarımız yıllık 7-8 bin civarındaydı. Şu anda ise Eylül itibariyle yıllık ziyaretçi sayımızın 80 ila 90 bin arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bizim için yeterli değil, gelecek yıllarda yeterli tanıtımla bu sayının daha da fazla olacağını düşünüyoruz"
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"YÜZEY ARAŞTIRMALARI İÇİN MÜKEMMEL BİR YER"
Jeoparkı ziyaret eden coğrafya öğretmeni Nuran Koyuncu, daha önce kitaplarda okuduğu Kula Jeoparkı'nı çok merak ettiği için geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olduğunu biliyorduk. Görsellerdeki ve kitaplardaki bildiklerimizden çok daha etkileyici ve düzenli. Jeolojik açıdan çok güzel bir laboratuvar niteliğinde özellikle yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer"
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Ziyaretçilerden Dilek Birgül ise, jeoparkı gördükten sonra çok şaşırdığını söyleyerek, "Buranın özel bir bölge olduğunu biliyordum ama bildiklerimiz yazılı bilgilerden ibaretti. Burayı gördükten sonra Kula Jeoparkı'nın değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğinin düşünen biri olarak buradan ayrılıyorum" dedi.
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