Türkiye'nin jeolojik yapısına ışık tutan Kula Jeoparkı (Manisa gezilecek yerler)

Jeoparkı ziyaret eden coğrafya öğretmeni Nuran Koyuncu, daha önce kitaplarda okuduğu Kula Jeoparkı'nı çok merak ettiği için geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olduğunu biliyorduk. Görsellerdeki ve kitaplardaki bildiklerimizden çok daha etkileyici ve düzenli. Jeolojik açıdan çok güzel bir laboratuvar niteliğinde özellikle yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer"