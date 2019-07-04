Türkiye'nin 'kesin korunacak hassas bölgeler' listesindeki 16 alanı
DHA, ntv.com.tr
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu oluşturulan ekolojik bilimsel raporlara göre 16 alan ‘kesin korunacak hassas bölge’ listesine girdi.
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Adı geçen bölgeler 1’inci, 2’nci, 3’üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, ‘kesin korunacak hassas alanlar’, ‘nitelikli korunacak alanlar’ ve ‘sürdürülebilir alanlar’ olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.
'Nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilirken, 'kesin korunacak alanlar' Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı. Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi.
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ANTALYA LİSTE BAŞI
Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti. Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı'ndan Kemer'deki Beldibi arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül 2017'de, Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu, Alanya Kalesi ve son olarak bu yıl son olarak 27 Haziran'da Kaş'taki Saklıkent Kanyonu da listeye girdi.
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DİĞER KESİN KORUNACAK HASSAS BÖLGELER
Antalya dışında 'kesin korunacak hassas alanlar' listesi:
Muğla: Menteşe- Milas- Marmaris- Ula kıyı bandı.
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Afyonkarahisar ile Konya sınırları içerisinde kalan, Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı 'Akşehir Gölü'.
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Balıkesir: Ayvalık ilçesindeki Badavut Mevki, Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adaları.
Çanakkale: Gelibolu Yarımadası.
Trabzon: Köprübaşı ilçesindeki Ağaçbaşı Turbalığı
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Kayseri: Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleri.
Adana: Aladağ ilçesindeki Yerköprü Doğal Oluşumları.
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7İstanbul: Sarıyer ilçesindeki Marmaracık Tabiat Parkı, Çatalca ilçesindeki Kartepe.