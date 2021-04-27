Türkiye'nin kültürel serveti: Batı Karadeniz'in antik kentleri

Yıldırım, kazıların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'deki günümüze kadar gelebilmiş, modern yerleşim altında kalmayan tek aktif kent konumunda. Bundan dolayı da buradaki kültür tarihi açısından çok önemli bir yere sahip" dedi.

Yunanlar gelmeden önce Karadeniz'de bir medeniyetin olduğunu gösteren bulguların olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: