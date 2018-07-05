Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü

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1975’te ilk lavanta fidelerinin gelmesiyle başlayan bu macera, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 'Gelecek Turizmde' programıyla desteklenmesiyle büyüdü.
Özel eğitimlerden geçen köy halkı artık lavanta tarımında bir ustaya dönüştü. Bu güzellikten haberdar olanlar da bu görsel şöleni kaçırmıyor ve Kuyucak Köyü her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.
Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ederek lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği ve unutulmaz zamanlar geçirdiği Kuyucak Köyü'nde yeni sezon için tüm hazırlıklar yapıldı.
Rüya gibi mosmor lavanta çiçeklerinin göz alabildiğine uzandığı tarlalar, 25 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini büyülemeyi bekliyor.
Lavanta kokulu köyde alternatif turizme uygun olarak faaliyetlerde hızlandırdı. Köy halkı, lavanta suyundan, dondurmasına, cilt bakım ürünlerinden hediyelik ürünlere kadar bir çok ürün ise satışa çıkarıldı.
Turlar ise yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinden turistler lavanta bahçelerine gelerek anı ölümsüzleştiriyor. Lavanta tarlaları doğal fotoğraf stüdyolarına dönerken, özellikle temmuz ayında usta fotoğrafçıların da Kuyucak’a akın etmesi bekleniyor.
Lavanta bitkisi yalnızca güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla değil şifalı özellikleriyle de biliniyor.
Köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı ve lavanta yağı gibi birçok doğal üründen satın alabilirsiniz. Ayrıca lavantalı dondurma, lavanta keki, lavantalı kurabiye ve lavanta kahvesinin tadına bakabilirsiniz.
Köydeki konaklama olanakları şirin pansiyonlara dönüştürülmüş köy evleri şeklinde.
Ayrıca lavanta tarlalarının büyüleyici görüntüsünden uzaklaşabilirseniz, Lavanta Kokulu Köy’ün yakın çevresinde bisiklete bineceğiniz, yürüyüş ve kamp yapabileceğiniz başka doğal güzellikler de sizi bekliyor.
Eğer size de hem yerel turizme destek olmak hem de çok uzaklara gitmeden lavanta tarlalarında özgürce dolaşmak isterseniz, Türkiye’nin gizli kalmış bu mor cennetini keşfetmekte geç kalmayın!