Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü

Mor çiçeklerle bezeli, uçsuz bucaksız lavanta tarlalarını düşleyince sizin de aklınıza ilk Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesi geliyor değil mi? Gün batımının sıcak renklerine kavuşan lavanta tarlalarının fotoğraflarını görünce orada olmak istiyorsanız size harika bir haberimiz var. Artık lavantaların mis gibi kokusunu soluyacağınız bir yer, yanı başınızda keşfedilmeyi bekliyor. Torosların eteğinde, Isparta'nın yaklaşık 50 km uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin yaşadığı bir köy hayal edin. Bu köyün adı Kuyucak Köyü ve Türkiye'deki lavanta üretimininin %90'ı bu köyden sağlanıyor. Brandlifemag.com editörlerinin gözünden Türkiye'nin lavanta cenneti Kuyucak Köyü...

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Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 1

1975’te ilk lavanta fidelerinin gelmesiyle başlayan bu macera, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 'Gelecek Turizmde' programıyla desteklenmesiyle büyüdü. 

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 2

Özel eğitimlerden geçen köy halkı artık lavanta tarımında bir ustaya dönüştü. Bu güzellikten haberdar olanlar da bu görsel şöleni kaçırmıyor ve Kuyucak Köyü her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. 

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 3

Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ederek lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği ve unutulmaz zamanlar geçirdiği Kuyucak Köyü'nde yeni sezon için tüm hazırlıklar yapıldı.

Rüya gibi mosmor lavanta çiçeklerinin göz alabildiğine uzandığı tarlalar, 25 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini büyülemeyi bekliyor.

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 4

Lavanta kokulu köyde alternatif turizme uygun olarak faaliyetlerde hızlandırdı. Köy halkı, lavanta suyundan, dondurmasına, cilt bakım ürünlerinden hediyelik ürünlere kadar bir çok ürün ise satışa çıkarıldı.

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 5

Turlar ise yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinden turistler lavanta bahçelerine gelerek anı ölümsüzleştiriyor. Lavanta tarlaları doğal fotoğraf stüdyolarına dönerken, özellikle temmuz ayında usta fotoğrafçıların da Kuyucak’a akın etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 6

RUSLAR LAVANTA BAHÇELERİNİ SEVDİ

Arkadaşlarıyla birlikte lavanta bahçelerinin tadını çıkaran Antalya’dan gelen Rus İrina Durova ise Kuyucak’ı çok beğendiğini ve bu doğal güzelliğe hayran kaldığını söyledi.
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 7
Eğer siz de Lavanta Kokulu Köy’ü bu dönemde ziyaret ederseniz, kendi ellerinizle lavanta toplama deneyimini yaşayabilirsiniz.
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 8

Lavanta bitkisi yalnızca güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla değil şifalı özellikleriyle de biliniyor. 

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 9

Köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı ve lavanta yağı gibi birçok doğal üründen satın alabilirsiniz. Ayrıca lavantalı dondurma, lavanta keki, lavantalı kurabiye ve lavanta kahvesinin tadına bakabilirsiniz.

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 10

Köydeki konaklama olanakları şirin pansiyonlara dönüştürülmüş köy evleri şeklinde. 

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 11

Ayrıca lavanta tarlalarının büyüleyici görüntüsünden uzaklaşabilirseniz, Lavanta Kokulu Köy’ün yakın çevresinde bisiklete bineceğiniz, yürüyüş ve kamp yapabileceğiniz başka doğal güzellikler de sizi bekliyor.

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 12

Eğer size de hem yerel turizme destek olmak hem de çok uzaklara gitmeden lavanta tarlalarında özgürce dolaşmak isterseniz, Türkiye’nin gizli kalmış bu mor cennetini keşfetmekte geç kalmayın!

Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 13
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 14
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 15
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 16
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 17
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 18
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 19
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 20
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 21
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 22
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 23
Türkiye'nin lavanta cenneti: Kuyucak Köyü - 24

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