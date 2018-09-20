'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Şıldak, bu doğa harikasının gelecek nesillere temiz, korunmuş ve bakımlı bırakılmasını önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu maksatla hem korunması, temiz kalması hem de turizme hizmet yönüyle daha iyi elverişli şartlarda kazandırılması amacıyla çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımızı Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız destekliyor. Bu kapsamda ilgili yöneticilerin bulunduğu bir heyet ilimize gelerek yerinde yaptığı incelemelerde burada yapılacak çalışmaların bir yol haritasını yerinde tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.