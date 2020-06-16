'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen ve corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ziyarete açılan Salda Gölü'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 17:51

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 1

Corona virüs salgını nedeniyle 2 ay ziyaretçi girişi kısıtlanan Salda Gölü ve çevresi, normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 

HALA KEŞFETMEYENLER İÇİN İKİ DOĞA CENNETİ: SALDA GÖLÜ - KUYUCAK KÖYÜ

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 2

Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar bölgesine yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, suda yüzerek serinledi, kumsalda yürüyüş yaptı. 

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 3

"BEYAZ KUMSALIYLA ŞAHANE BİR YER"

Antalya'dan ailesiyle gölü görmeye gelen 9 yaşındaki Yiğit Bolat, uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkabildiği ve Salda Gölü'ne geldiği için mutlu olduğunu söyledi. 

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 4

Salda Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade eden Bolat, "Burası stresten kurtulabileceğimiz beyaz kumsalıyla şahane bir yer. Sosyal mesafeye dikkat ederek suya da girilebiliyor. Kardeşimle çok eğlendim" diye konuştu. 

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 5
Ziyaretçilerden Egemen Bulut da "muhteşem" olarak nitelendiği gölü herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.
'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 6
'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi akını - 7

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