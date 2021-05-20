Türkiye'nin mavi bayraklı plajları güncel liste 2021 (En iyi sahiller ve plajlar)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çevre yatırımlarına verdikleri önem sonucu denizlerin su kalitesini koruduklarını ve her yıl daha da iyileştirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 mavi bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.