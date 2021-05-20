Türkiye'nin mavi bayraklı plajları güncel liste 2021 (En iyi sahiller ve plajlar)

ntv.com.tr 20.05.2021 - 16:20
Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucubu yıl 33 plaja daha mavi bayrak ödülü verildi. Böylece geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı 519'a ulaştı.
Türkiye'de ayrıca 22 marina ve 10 turizm teknesi ile 6 bireysel yat da bu yıl 'Mavi Bayrak' ödülü almaya hak kazandı.
Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir’de 66, Aydın'da 39, Balıkesir’de 36, Mersin’de 9, Kocaeli'de 7’ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı.
Türkiye'nin en ünlü plajlarından Antalya'daki Kaputaş Plajı, İngiliz Guardian gazetesi tarafından da dünyanın sayılı plajları arasında gösterilmişti. Bu plaj yıllardır temiz denizi ile Mavi Bayrak listesinde yer alıyor.
Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti.
Türkiye, ödüle hak kazanan 22 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek. Yani Türkiye'de 22 marinaya verilen Mavi Bayrak'tan üçünün sahibi D-Marin oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çevre yatırımlarına verdikleri önem sonucu denizlerin su kalitesini koruduklarını ve her yıl daha da iyileştirdiklerini belirtti.
Bakan Kurum, "Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 mavi bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.
Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Şu an Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde 28. yılı. Dünya üzerindeki mavi bayrakların yaklaşık yüzde 12'si Türkiye'de bulunmaktadır.
İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...
Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.
Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.
Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.
Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.
Marinalar için ise deniz suyu analizi istenmemektedir.
Deniz suyunun fiziksel görüntüsü, ana kriter olarak değerlendirilmektedir.
Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da bir kısmı finanse edilmektedir.
Mavi Bayrak, doğanın ve plajı kullanan seyahat severlerin korunmasını öngördüğü kadar, Uluslararası Turizm pazarında da büyük öneme sahiptir.
Zira tatil yöreleri için önemli bir prestij ve tüketiciler tarafından da, önemli bir tercih sebebi olmaktadır.
Mavi Bayrak Programı ülkemizde 1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılmış olup, başlangıcından bugüne bir STK olan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.