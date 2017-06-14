Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

1 Dünya genelinde 46 ülkede uygulanan "Mavi Bayrak Programı" kapsamında, Türkiye geçen yıl 459 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını 463'e yükseltti.

2 TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ Bu sayıyla Türkiye, 463 plajı ile 2019'de dünya üçüncüsü oldu.

3 ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE Mavi Bayrak'ta Antalya 202, Muğla 102, İzmir 49 plajla başı çeken iller oldu.

4 VAN'DAN TEK PLAJ LİSTEDE Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti.

5 İSPANYA BİRİNCİ SIRADA Mavi Bayrak'ta İspanya 578, Yunanistan ise 468 plajla ilk iki sırayı paylaşan ülkeler oldu.

6 MAVİ MARİNALARDA ARTIŞ Türkiye, ödüle hak kazanan 22 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin’in Didim, Göcek ve Turgutreis’te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek. Yani Türkiye’de 22 marinaya verilen Mavi Bayrak’ tan üçünün sahibi D-Marin oldu.

7 KAPUTAŞ YİNE LİSTEDE Türkiye’nin en ünlü plajlarından Antalya’daki Kaputaş sahili İngiliz Guardian gazetesi tarafından da dünyanın sayılı plajları arasında gösterilmişti. Bu plaj yıllardır temiz denizi ile Mavi Bayrak listesinde yer alıyor.

8 KELEBEKLER VADİSİ'SİZ OLMAZ Türkiye’nin bir diğer ünlü plajı da Fethiye yakınlarındaki Ölüdeniz’de bulunan “Kelebekler Vadisi”... Turizm tanıtma posterlerinde Türkiye’nin sembolleri arasında yer alıyor.

9 ILICA EGE'NİN ZİRVESİNDE Çeşme’deki Ilıca Plajı da yıllardır Ege’nin en iyi sahilleri listesinin zirvesinde yer alan bir plaj.

10 BİR BAKIŞTA MAVİ BAYRAKLAR İşte neredekal.com'un Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

11 BİRÇOK KRİTERİ VAR

12 MAVİ BAYRAK NEDİR? Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen, uluslararası bir çevre ödülüdür.

13 İŞTE İL İL PLAJ LİSTESİ Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.

14 Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.

15 Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.

16 Bu analizler “Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri” kapsamında değerlendirilmektedir.

17 Marinalar için ise deniz suyu analizi istenmemektedir.

18 Deniz suyunun fiziksel görüntüsü, ana kriter olarak değerlendirilmektedir.

19 Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da bir kısmı finanse edilmektedir.

20 Mavi Bayrak, doğanın ve plajı kullanan seyahat severlerin korunmasını öngördüğü kadar, Uluslararası Turizm pazarında da büyük öneme sahiptir.

21 Zira tatil yöreleri için önemli bir prestij ve tüketiciler tarafından da, önemli bir tercih sebebi olmaktadır.

22 Mavi Bayrak Programı ülkemizde 1993 yılında Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılmış olup, başlangıcından bugüne bir STK olan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59