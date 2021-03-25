Türkiye'nin saklı kalmış 11 güzelliği

GÖKPINAR GÖLÜ / SİVAS

Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile Gürün’ün olduğu kadar ülkemizin de nadide yerlerinden biridir. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Suyu tatlı, berrak ve temizdir. Rengi, mavi-gök rengi olduğu için Gökpınar adını alan göl, güneşin açısına göre de ton değiştirmektedir.