Türkiye'nin üç geleneksel mirası daha UNESCO adayı

TÜRKİYE EN ÇOK UNSUR KAYDETTİREN İLK 5 ÜLKE ARASINDA

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin bugüne kadar 20 kültürel değeri listelere kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, yeni sunulan dosyalarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kadim kültürel değerlerine ilişkin toplumsal farkındalığı arttıracak ve bu değerlerin uluslararası tanıtımını sağlayacak çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.