Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi Gümüşhane Torul'da

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin de alternatif mekanlarından birisi olan bölgeye ilk kez gelen Katarlı aile çok beğendiklerini ifade ederken Denizlili Hatice Sönmez, “Çok beğendik burayı. Görülmesi ve gelinmesi gereken bir yer. Yükseklik korkum var ama çok korkutucu gelmedi bana” ifadeleriyle, Karamanlı Beyza Döner “İlk geldiğimizde çok korktum. Aşağıya hiç bakamadım. Sonra alıştım. İnsanlar buraya gelip deneyimlemeliler”, Antalyalı Aziz Bodur da “Buraya ilk defa çıktım. Bayağı korkutucu. Arkadaşımın ayakları hala titriyor” ifadeleriyle duygularını anlattı.