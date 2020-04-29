Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Corona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Eskişehir'de kentin en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın etrafı sessizliğe büründü.
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İHA 29.04.2020 - 09:35
Corona virüs sürecinde, birçok ülkede kalabalık kentlerin meydanları sessizliğe büründü. Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin işlek ve hareketli alanları boş kaldı.
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