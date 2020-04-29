Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Corona virüs sürecinde, birçok ülkede kalabalık kentlerin meydanları sessizliğe büründü. Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin işlek ve hareketli alanları boş kaldı.

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