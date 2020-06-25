'Türkiye'nin Venedik'inde gondol ve bot seferleri yeniden başladı

ntv.com.tr - DHA 25.06.2020 - 09:27
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondol turları, coronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yeniden yapılmaya başlandı.
Tekne turu biletleri, kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor.
Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batun Argın, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Kötü bir süreçten çıktık. Maalesef 3,5 aydır kapalıydık. Şu anda o dönemi atlattık ve normal sürece girdik. Bizi ziyarete gelecek misafirlerimize şu mesajı vermek istiyoruz.
Burada bütün önlemlerimizi aldık. El dezenfektanı, turların ardından dezenfektanı olsun. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Maskemizi takıp, sosyal mesafe ve kişisel hijyenimizi yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Herkesi bekliyoruz. Kapasiteyi yarı yarıya düşürdük. Şu anda 2 bot ve 2 gondolomuz çalışıyor. Yoğunluğa göre bu sayı artabilir" dedi.