Türkiye'yi gezen en genç bisikletli olmak için yollara çıktı

Tiftik "25 Temmuz 2018 yılında Tekirdağ'dan bisikletim ile yola çıktım. Amacım Türkiye'nin 81 ilini bisikletimle gezmek. Ayrıca bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu halkıma kanıtlamak ve seyahat etme kültürünü yurdum insanına aşılamak istiyorum. Gençlerin ve çocukların hayal dünyalarını büyütebilmek için yoldayım. Bu yolculuğumda toplamda 6 bin kilometre yol gittim. 7 aydır yollardayım. 36 il gezdim ve Erzincan'a geldim. Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Sarı ağabey beni karşıladı ve bana çok yardımcı oldu. Kendisi de bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek adına projeme hayallerime ve yolculuğuma destek verdi.