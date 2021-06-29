Türkler Bodrum'u, yabancılar Fethiye'yi seçiyor

Sanat ve sosyete camiasının tatil için en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olan Bodrum, diğer mecralarda olduğu gibi televizyonda da bin 159 haber ile en fazla konuşulan bölge olurken, en yakın rakibi olan Kaş ise 496 haber ile listenin 2’nci sırasında yer aldı.

Bir aylık süre zarfında konu ile ilgili 23 haberin yer aldığı yerel gazeteler; aynı dönemde 16 haber yapan ulusal gazetelere göre popüler tatil beldelerine yüzde 44 daha fazla habere yer vermiş görünüyor.

Televizyon kanallarında tatil beldeleri ile ilgili 3 bin 324 haber yayınlandı. Yazılı basın mecralarının konuya toplamda 378 haberde yer verdiği gözlenirken, televizyon yüzde 779 daha az haber yaptığı belirlendi.